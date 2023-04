Politie onderzoekt dood 7 weken oude baby in Breda, buurt geschokt: ‘Vanmiddag zou er een babyborrel zijn’

Opinie Groenboe­ren­plan biedt mogelijke oplossing

BAVEL - In de discussie over de overgang naar een toekomstbestendig landbouwsysteem wordt onvoldoende aandacht besteed aan de ernstige gezondheidsrisico’s van de intensieve landbouw. De uitstoot van ammoniak, het antibioticagebruik, de uitbraak van zoönosen en de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen vormen een directe bedreiging voor de volksgezondheid. Het is daarom cruciaal dat deze risico’s centraal staan in het debat en dat het algemeen belang van de volksgezondheid boven economische belangen wordt gesteld.