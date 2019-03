Politie over doodgeschoten Tamara: ‘Ze moet de dader recht in de ogen hebben gekeken’

Tamara Plehn had net haar dochtertje (5) naar school gebracht, toen ze in de ochtend van 28 maart 2013 terugkeerde bij haar appartement aan Het Reut in Berghem. Het zou haar laatste autorit zijn, want bij de ingang van de portiek werd de dertigjarige vrouw van dichtbij enkele keren door het hoofd geschoten. Een ‘kille moord’, zei een politiewoordvoerder later in Opsporing Verzocht. ,,Ze moet de dader recht in de ogen hebben gekeken, maar ze heeft geen schijn van kans gehad.”