Verdachte van mishandeling jonge moeder op straat in Uden opgepakt

UDEN - De politie heeft dinsdagmiddag even voor 14.00 uur een 22-jarige man uit Uden aangehouden voor de ernstige mishandeling van een vrouw in die plaats.

Dinsdagochtend plaatste de politie een foto van de man op internet.

De vrouw was in gezelschap van haar 7-jarige dochtertje toen ze op straat uit het niets werd aangevallen door de verdachte. Het meisje zag hoe haar moeder meermalen met kracht tegen haar hoofd werd geslagen en hoe de man haar even later de keel dichtkneep.

De politie was sinds het incident op 23 januari op de Parallelweg in Uden op zoek naar de geweldpleger. Vorige week werd bekend gemaakt dat er goede opnames van de man zijn gemaakt in de balletschool, waar de vrouw haar toevlucht zocht. De man achtervolgde haar tot in deze studio. De verdachte kreeg een week de tijd zich te melden, anders zou zijn foto gepubliceerd worden.