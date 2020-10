Politie schiet op man bij controle net over de Belgische grens, verdachte reed in op agenten

Nieuwsover­zicht | Sportclubs verdeeld over doorspelen in coronatijd - Facebook blokkeert pagina's van Sint-intochten

8 oktober De recent doorgevoerde regels over Zwarte Piet op Facebook heeft nadelige gevolgen voor beheerders van pagina's over intochten in Brabantse dorpen en steden. Sommige pagina's zijn verwijderd, in andere gevallen worden beheerders geblokkeerd. Verder was het de dag waarop Brabant door de grens van 800 nieuwe coronagevallen in 24 uur schoot en maakte lichtfestival Glow bekend dat de editie van dit jaar niet doorgaat.