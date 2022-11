Politie slingert 144 autorijders op de bon voor gebruiken telefoon op Oost-Brabantse snelwegen

Best discussi­eert nog met NS en ProRail over plannen voor zeshonderd appartemen­ten rond station

BEST - De plannen voor de bouw van vijf- tot zeshonderd appartementen rond station Best krijgen langzaamaan vorm, maar blijven ook een puzzel. Vooral wat betreft de grond die in bezit is van NS en ProRail. ,,We zitten nog niet op één lijn”, stelt de gemeente.

17 november