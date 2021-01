Politie treft twee zwaar verwaarloosde honden aan in Breda, ruit van huis eigenaar ingegooid

Nieuwsover­zicht | Rellende jongeren krijgen gebiedsver­bo­den - Boete voor drinkende minderjari­ge blijkt onterecht

31 december Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt opnieuw. Ook in Brabant zijn er zorgen. ‘Planbare urgente operaties zijn niet meer te garanderen’. Rellende jongeren in Valkenswaard hebben een gebiedsverbod gekregen. En een boete die een bistro in Den Bosch kreeg bleek onterecht. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht van oudjaarsdag.