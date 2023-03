Politie valt Bossche woning met illegale kamerverhuur binnen, drugs gevonden en man aangehouden

Agenten kregen het huis in het vizier nadat omwonenden verdachte situaties tipten. De politie vermoedde daarop dat er in de woning mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Dat bleek inderdaad te kloppen. Omdat er illegaal kamers werden verhuurd, schakelde de politie direct de woningbouwvereniging en gemeente in.

Ook troffen agenten in het huis een 64-jarige man die nog een celstraf van 22 dagen open had staan. Hij werd aangehouden en vastgezet in een politiecel. Het is niet duidelijk of de man een kamer huurde of de eigenaar van de woning is.