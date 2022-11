Politie vermoedt gezinsdrama in Cuijk; twee doden (73 en 75) door geweld

Overweldi­gend hoe vier miljoen penseel­stre­ken die constant bewegen beroemde Van Goghs tot leven wekken

Schilderijen horen en muziek zien. Het klinkt wat moeilijk, maar precies dat doet de voorstelling Van Gogh in Me. De lyrische klanken komen van het Nederlands Kamerkoor, een vernuftig algoritme vertaalt de penseelstreken van Van Gogh en Klimt in hippe videokunst. Een overweldigende audiovisuele ervaring.

15 november