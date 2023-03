Politie vindt hennepkwekerij met 200 planten in Drunense woning, bewoner (42) aangehouden

Stuur je foto! Brabant kleurt wit door sneeuwval: code oranje vanwege gladheid tot 12 uur

In Brabant is woensdagochtend code oranje van kracht, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). In de zuidelijke provincies sneeuwt het en lokaal blijft dit liggen. Verder is het de komende uren in het hele land plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten.