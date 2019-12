Politie waarschuwt: ‘Inbrekers houden ook van pakjesavond’

‘Gaat u vanavond Pakjesavond vieren met of bij familie of vrienden? Wie past er op uw huis als u weg bent? Spreek iets af in de buurt’. Zo luidt de waarschuwing van de wijkagent uit Werkendam op Twitter. En dat is niet de enige waarschuwing. De politie laat massaal van zich horen via Instagram, Facebook en Twitter.

Bruikbare tips

Voor de politie Eindhoven zelfs reden voor een gedicht op hun Facebookpagina: ‘Sint en piet zijn weer in het land, dat betekent voor Politie Eindhoven veel vreugde, maar toch ook wel wat trammelant. Want tijdens deze leuke en gezellige dagen, gaan de boeven zich helaas fout gedragen. Terwijl je met de familie gezellig pakjes uitpakt en pepernoten bent strooien, proberen de boeven strafbare feiten te voltooien.

Hierom hebben wij nog bruikbare tips om je avond leuk te laten verlopen,Om te beginnen sluit je deuren, laat deze nooit open. Ga je gezellig bij familie op bezoek? Zorg dat je huiskamer verlicht is in elke hoek. Zie je iets verdachts, of vertrouw je iets niet? Bel dan de politie in je eigen woongebied. Dan gaan wij ons best doen om deze boef op te sluiten, want als de boef in de cel zit, kan die naar zijn eigen sinterklaascadeautjes fluiten. Wij wensen iedereen veel plezier en hou elkaar goed in de gaten, dan houden we met elkaar alle boeven van de straten.

Donkere dagen

In de winter, als de dagen kort zijn, wordt er over het algemeen veel ingebroken. Vooral tijdens feestdagen als Kerst, Sinterklaas en Oud op Nieuw, als veel mensen van huis zijn. ‘Alleen als iedereen extra alert is en preventieve maatregelen neemt tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken. De ervaring heeft geleerd dat dieven in de donkere maanden sneller hun slag slaan. Ook vorig jaar zagen we dat in deze periode binnen het gehele gebied meer inbraken in woningen plaatsvonden', aldus de politie Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel op Facebook. In dat gebied vinden dan ook extra controles plaats.

Wat je kunt doen om te voorkomen dat er bij jou ingebroken wordt is natuurlijk het goed afsluiten van alle ramen en deuren. Laat ook vooral lampen aan en licht buren in zodat zij de boel in de gaten kunnen houden.