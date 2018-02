Politie ziet Martien R. als brein achter moordpoging op Osse rijschoolhoudster Bianca van der H.

OSS - De politie heeft maandagmorgen de 47-jarige man Martien R. uit Herpen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot moord op rijschoolhoudster Bianca van der H. in Oss in 2015. De Herpenaar wordt er nadrukkelijk niet van verdacht te hebben geschoten, meldt de politie maandag.

De destijds 36-jarige rijschoolhoudster werd in 2015 in haar eigen huis beschoten. Ze raakte lichtgewond. Vorig jaar werd de vermoedelijke schutter van de aanslag aangehouden in een TBS-instelling in Venraij.

Hij zat toen vast voor een gewapende overval. Volgens betrouwbare bronnen wordt de 47-jarige Martien R. gezien als de man die opdracht gaf voor de moord op Van der H., blijkt uit informatie van het Brabants Dagblad. De politie wil dat zelf niet bevestigen.

Snelwegmoord

De twee hadden in het verleden een liefdesrelatie. Samen met zijn neef Toon werd Martien R. ook verdacht van de moord op Hans van Geenen, de echtgenoot van de rijschoolhoudster. Van Geenen werd in 2008 gedood bij een geruchtmakende schietpartij op de A73 bij Nijmegen. Martien en Toon R. werden door de rechtbank veroordeeld tot 23 en 20 jaar celstraf, maar in hoger beroep sprak het gerechtshof hen vrij wegens gebrek aan bewijs.

Een jaar na de moordaanslag op de rijschoolhoudster werd er opnieuw een aanslag op haar leven beraamd, maar toen maakte de schutter een vergissing en werd bij een zalencentrum in Berghem een andere vrouw door het hoofd geschoten. Zij overleefde de aanslag ook.

Voor de mislukte aanslag in Berghem is nog niemand aangehouden, meldt de politie maandag. Beide zaken kregen veel aandacht in opsporingsprogramma's, maar de politie zoekt nog steeds getuigen.

Ontvoering

Van der H. werd vorig jaar zelf gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering van een zakenman in Nunspeet. DNA van Van der H. werd aangetroffen op een kogel in een wapen dat werd gebruikt bij de ontvoering. Maar volgens de rechtbank was dat niet voldoende bewijs om haar daarvoor langer vast te houden.

De ontvoering van zakenman Ronald Maurits kreeg vorig jaar veel aandacht omdat een bewoner van Nunspeet met zijn mobiele telefoon vastlegde hoe drie mannen met een bivakmuts de ondernemer uit zijn auto sleurden en in een BMW duwden.

Maurits werd dezelfde nog vrijgelaten in het buitengebied van Drunen. Vermoedelijk had zijn ontvoering te maken met een hoop opgelopen ruzie in het drugsmilieu.