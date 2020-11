Politiebusje op weg naar reanimatie van baby botst op auto in Apeldoorn

Geen bewijs voor fraude bij Wish Outdoor maar ruzie tussen oprichters blijft uitzicht­loos

25 november EINDHOVEN/BEEK EN DONK - Er is geen bewijs dat oprichter Niels van Vijfeijken rondom zijn vertrek bij muziekfestival Wish Outdoor is opgelicht door zijn compagnon Tim Klomp Bueters. Reden om de overeenkomst te ontbinden die ze daarover hebben getroffen, is er daarom volgens de rechter niet.