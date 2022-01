Politiek Brabant: ‘Streep zetten onder dossier dienstauto’

Marcel van Bijnen, de algemeen directeur van de provincie, heeft weinig te vrezen van Provinciale Staten (PS). Dat hij de kosten voor zeven oneigenlijke ritten terug- betaalt, is voor het gros van de politieke partijen afdoende. Zij zien geen heil in verdere stappen. ,,Hij heeft het enige juiste gedaan. Dus kunnen we er een streep onder zetten”, zegt SP’s fractievoorzitter Maarten Everling bijvoorbeeld.

Uitpluizen

Het Brabants Dagblad bracht afgelopen najaar aan het licht dat de hoogste baas veelvuldig gebruikmaakte van dienstauto’s met chauffeur en taxi’s, terwijl daar geen afspraken over waren vastgesteld. De provincie liet hierop onderzoeksbureau Hoffman de (dienst)reizen van de algemeen directeur uitpluizen. Hun conclusie: van de 376 onderzochte ritten in de periode van 2018-2021 bleken er 7 onrechtmatig.

Dat aantal viel vooral zo laag uit omdat er geen afspraken op papier stonden. Nu is dat wel het geval. Zou je het dienstautogebruik van de directeur langs de huidige meetlat leggen, dan slaat de balans heel anders uit. Neem alleen al de 151 ritten woon-werkverkeer die met de nieuwe regels wél uit den boze zijn. Volgens Everling zou het Van Bijnen sieren als hij ook de kosten voor deze reizen terug zou betalen. ,,Maar dat gaan we niet afdwingen.”

‘Makkelijk mee weg komt’

Alexander van Hattem is het met Everling eens. ,,Dat had hij moeten doen als hij echt een zuiver blazoen had willen hebben”, stelt de PVV-voorman, die van mening is dat de directeur er ‘per saldo wel erg makkelijk mee weg komt’. ,,Dit is een kleinigheidje voor hem.” Of ook de PVV het erbij laat zitten, weet van Hattem nog niet.