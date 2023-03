Politiek Maashorst voelt weinig voor betalen per kilo afval, voorkeur voor ‘Udense inzameling’

MAASHORST - De politieke partijen in de gemeente Maashorst zijn geen fan van het zogeheten diftar-systeem waarbij inwoners betalen per kilo afval die ze in de kliko gooien. De fracties vinden het beter om het afval vaker op te halen in heel de gemeente volgens het systeem dat Uden al hanteert.

De voormalige gemeenten Uden en Landerd hebben nu nog een totaal verschillend systeem voor het inzamelen van afval. Maashorst wil dat vanaf 2025 gelijktrekken en legde daarom de politiek donderdagavond een aantal mogelijkheden voor waaruit de fracties konden kiezen.

Voorkeur ‘Udense systeem’

In grote lijnen komt die neer op het invoeren van het huidige ‘Udense systeem’ waarbij de groene kliko wekelijks wordt geleegd (in de winter iets minder vaak), plastic en blik (zogeheten PBD) in plastic zakken elke week en het restafval in de grijze kliko eens in de drie weken.

De kernen in het voormalige Landerd gaan er daarmee al een stuk op vooruit want daar wordt afval veel minder vaak opgehaald. Met als gevolg ook dat Landerd naar verhouding nu nog veel meer restafval heeft (216 kilo) dan Uden (136 kilo). Een heel groot verschil met de 80 kilo afval per persoon per jaar die het volgens Maashorst in 2028 moet zijn.

Niet straffen maar stimuleren

Daarom ook wil het college een extra prijsprikkel aanbrengen bovenop dit systeem: oftewel diftar waarbij inwoners betalen per kilo die er in de grijze kliko gaat of het aantal keren dat deze container aan de weg wordt gezet. Die voorkeur van burgemeester en wethouders wordt vooralsnog niet gedeeld door een meerderheid in de gemeenteraad. ,,Dit voelt als straffen van de inwoners. We moeten juist inzetten op het stimuleren van scheiden van afval”, zei Bas Keijzer (Maashorst Vooruit), de mening van de meeste partijen verwoordend.

De fracties zetten grote vraagtekens bij de kosten van diftar, zijn vang voor illegale dumpingen bij de buren en meer zwerfafval en de financiële gevolgen voor de burgers. Verantwoordelijk wethouder Jeroen van den Heuvel hoorde alle kritiek en suggesties aan en beloofde raad dat hij rond de zomer met een uitgewerkt voorstel komt.