Politiek rumoer in Brabant rondom Peelbranden en stikstof

DEN BOSCH - Als de bijzondere natuur van De Peel grotendeels is afgebrand, moet je dan nog miljoenen steken in ambitieuze stikstofdoelstellingen? Terwijl de soorten die je daarmee wil beschermen toch al in rook zijn opgegaan? Die vraag, opgeworpen door de Brabantse VVD, leidt in de provinciepolitiek tot nogal wat rumoer.

,,Het laatste dat we hiermee willen zeggen, is dat we tegen natuur zijn”, verduidelijkte VVD-statenlid Wilma Dirken. ,,Maar de reden dat we vragen stellen, is omdat we het regelmatig over dit soort Natura2000-gebieden hebben in de politiek. Die hebben een beschermde status gekregen omdat er bijzondere soorten voorkomen. Het heeft veel maatschappelijke impact om die te beschermen: kijk maar naar de stikstofcrisis. Als er dan helaas zoiets als een brand komt, moet je ook de vraag durven stellen of het nog zin heeft om daarmee door te gaan.”

De schriftelijke vragen van de VVD leidden tot honende reacties van met name D66 en GroenLinks. ‘Valt me enorm tegen van VVD Brabant’, schreef GroenLinks-fractievoorzitter Hagar Roijackers op Twitter. ‘De destructieve agenda achter deze vragen. Moet alles maar kapot om vervuilingsruimte te creëren?’

Stikstof als oorzaak?

GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff liet zich ook niet onbetuigd in de discussie over de branden. Hij vond juist dat de branden de noodzaak bewezen om aan de staat van het klimaat en de natuur te werken. ,,Er is een duidelijke relatie tussen verdroging en dit soort branden", constateerde hij tijdens een politieke videovergadering over de stikstofproblematiek in Brabant.