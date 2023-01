Pompzwengels pakken Roapliedtitel, debutanten de publieksprijs

Twee winnaars

Een vijfkoppige jury kiest de winnaar van het Roaplied. Van Erp: ,,Die let op of er sprake is van een originele melodie, of de tekst carnavalesk is en de kwaliteit van de uitvoering. Om alle schijn van vriendjespolitiek of belangenverstrengeling te voorkomen, wordt die jury elke paar jaar ververst. Daarnaast is er ook nog een publiekswinnaar die wordt aangewezen door digitaal stemmen.‘’

De onderlinge rivaliteit is groot: De Gangmakers is er alles aan gelegen om voor de eerste keer in de historie van het Roaplied drie keer de titel te veroveren, maar er zijn kapers op de kust, zoals de debuterende acts Slappe Klets en Band en Bozart & Mach, gevormd door de vrienden Milan van Rijn en Max Nouwens. Hun inzending was klaar in een vloek en een zucht: ,,Het refrein was appeltje eitje, die hadden we zo. Daarna zijn we samen met gitarist Rob Ceelen de coupletten gaan maken en dat was in een avond gepiept. Zenuwen? Ja, gezonde nervositeit, want we zijn allebei competitief ingesteld dus we willen graag winnen.’’