Pop de champagne: deze Bossche restaurants staan in de nieuwe Gault&Millau

indebuurt.nlWaar in Den Bosch kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij 9 restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. Ook staat een Bosch restaurant voor het eerst in de erelijst. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

Noble

Noble is het eerste Bossche restaurant dat je in de gids terugziet. De jury noemt Noble divers, verrassend en prikkelend en dat scoort goed! Het restaurant haalt de hoge score van 15,5 (het gaat tot 20). De jury zegt over Noble: ‘De aandachtrijke bediening en prima wijnkaart maken het feest compleet’.

Faran

Ook bij Faran kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat in de nieuwe gids van Gault&Millau. In het juryrapport staat: “Midden in het centrum van ’s-Hertogenbosch, en op loopafstand van het station is vorig jaar een veelbelovende nieuwkomer neergestreken.” Het restaurant heeft de hoge score van 13,5 gekregen.

Pollevie

De jury was ook onder de indruk van Pollevie. Het restaurant aan de Hofvijver is al een tijdje een begrip in Den Bosch en staat dit jaar ook voor het eerst in de gids. In het juryrapport staat bij Pollevie: “Fijne, verrassende bij elkaar passende smaken die volledig in balans zitten. Pollevie stapt gelaarsd én met koksmuts onze gids binnen.” Ook Pollevie kreeg 13,5 punten van de gids.

Sense

Ook Sense staat in de nieuwe gids. Dat komt volgens de jury met name door het koken van chef Dennis Middeldorp. Hij kookt secuur en heeft een kritisch oog voor de oorsprong van de gebruikte ingrediënten

Auberge de Veste

De chefs van Auberge de Veste vieren een feestje! De horecazaak wordt bekroond met 13 koksmutsen. In het juryrapport staat onder meer: “Een plus is de rijkelijk gevulde en uitstekend gerubriceerde kaart met topwijnen ter ondersteuning van het Frans-klassiek georiënteerde, verplichte verrassingsmenu.”

Nog meer Bossche restaurants

Verderop in de lijst komen we nog veel meer Bossche restaurants tegen. Genoeg keuze als het gaat om goede restaurants in onze stad. Hieronder lees je de juryrapporten van de andere restaurants uit de lijst;

Citrus Fabuleux le Vin ‘x Shiro

