Populieren in Lage Zwaluwe gekapt: risico op omwaaien bomen is te groot

LAGE ZWALUWE - Het risico dat de populieren aan de Amerweg in Lage Zwaluwe omwaaien, is zo groot dat de gemeente in gaat grijpen. Een deel van de bomen wordt gekapt, een ander deel fors gesnoeid.

Dat deze ingreep nodig is blijkt uit onderzoek dat is ingesteld nadat twee bomen waren omgewaaid, aldus de gemeente Drimmelen in een persbericht.

Er is volgens de gemeente sprake van ‘inrotten’, waardoor de populieren kunnen omwaaien of afbreken. Ook kunnen hierdoor takken afbreken. Van de 37 bomen in de populierenrij moeten er daarom achttien worden gekapt. Hiervoor worden meteen andere bomen terug geplant. De dertien sterkste populieren worden zwaar gesnoeid, waarmee de kans wordt verkleind op afbreken.

Insecten en spechten

Zes bomen worden ecologisch gekapt. ‘Hier zagen we de stam op een hoogte van zes tot negen meter af. De boom sterft langzaam af en wordt hierdoor interessant voor diverse insecten. Dat geeft weer mogelijkheden voor insectenetende vogels zoals de specht. Met deze maatregelen behouden we het beeld dat zo herkenbaar is voor deze locatie', aldus de gemeente.

Vleermuizen

De bomen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming onderzocht. Ze worden niet gebruikt als nest- of vaste rustplaats door vleermuizen en ook niet voor hun navigatie. Vóór de start van het snoeien en kappen, beoordeelt de aannemer nogmaals of hij nesten aantreft. Is dit het geval wordt er met de betreffende boom in deze periode niets gedaan.

De boomsoorten die terug worden geplant zijn Hollandse iepen, grootbladige lindes, witte abelen, zachte essen en zwarte populieren. ‘Met deze aanplant verbeteren we de diversiteit aan soorten’, aldus de gemeente.