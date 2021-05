Positief effect avondklok: voor het eerst sinds lange tijd minder autobranden

Nieuwsover­zicht | Voorlopig geen supporters meer bij eredivisie­wed­strij­den - Tilburgse advocate kan fluiten naar geld

29 april Voorlopig zijn er geen supporters meer welkom bij wedstrijden in de eredivisie. De test van afgelopen weekeinde is vooralsnog eenmalig geweest. De zoon van gemeenteraadslid Jack de Vlieger die zijn vader om het leven bracht met een hamer, moet zeven jaar de cel in. En een Tilburgse advocate die 94.000 euro van haar rekening zag verdwijnen nadat ze een stagiaire alle bankgegevens had gegeven, krijgt haar geld niet terug van de bank. De vrouw was zelf ‘grof nalatig’ geweest. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.