Potentie zonne-energie in steden fors onderschat

AYAHUASCA-MOORD Ha­bib was de duivel - en dus moest hij dood

4 maart TILBURG - De 35-jarige Habib Makhmalchi werd vorig jaar maart doodgeslagen in een appartement in Tilburg. In de Bredase rechtbank is vandaag het proces tegen de verdachte. Die was goed bevriend met Habib, maar onder invloed van hallucinerende ayahuascathee meende Ron V. dat hij moest afrekenen met de duivel.