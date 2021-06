Prachtig zomerweer slaat om naar stevige buien en onweer, KNMI geeft code geel af voor Brabant

Dinsdag werd het in De Bilt 25,2 graden. Daarmee was het de eerste officiële zomerse dag van 2021, ruim twee weken later dan gemiddeld, een feit. In Brabant was in maart al sprake van de eerste zomerse dag. In Eindhoven werd het op de laatste dag van maart 25,3 graden.

Woensdag schijnt de zon flink, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar. De temperatuur stijgt naar 21 tot 28 graden. Later die dag verschijnen in het zuiden stapelwolken en is er kans op een bui.

Code geel

Het warme weer houdt aan de komende dagen, waardoor ook kans is op stevige buien en onweer. Vooral landinwaarts ontstaan enkele stevige buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Het KNMI heeft voor donderdagmiddag en -avond code geel afgegeven voor Brabant en de oostelijke provincies. Plaatselijk gaan de buien gepaard met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot 60 kilometer per uur.

De dagen erna blijft het wisselvallig. Op vrijdag zijn er flinke perioden met zon en in de ochtend is het droog. Later die dag is er kans op flinke buien en onweer. Dit is ook de voorspelling voor zaterdag. Zondag belooft een droge en zonnige dag te worden en wordt het zo'n 20 tot 23 graden.

Volledig scherm KNMI geeft code geel af voor zuidelijke en oostelijke provincies. © KNMI