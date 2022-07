Pretpark-experts testen attracties op Tilburgse Kermis: dit is hun top 3

Nieuwsover­zicht | Tot wel 38,8 graden Celsius in Brabant - Efteling sluit Spookslot definitief na de zomervakan­tie

Het was een enorm warme dag. In Brabant liep de temperatuur op sommige plaatsen op tot meer dan 38 graden Celsius. Verder heeft de Efteling bekendgemaakt wanneer het bij fans geliefde Spookslot definitief de deuren sluit. En Eindhoven heeft een nieuwe burgemeester: oud-minister Jeroen Dijsselbloem neemt in september het stokje over van John Jorritsma.

19 juli