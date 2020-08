Preventief ruimen nertsenhouderijen lijkt inmiddels enige optie

Volgende week nieuw advies over preventief ruimen alle nertsen in Nederland

20 augustus GEMERT-BAKEL - Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat veruit de meeste nertsen in Gemert-Bakel inmiddels geruimd zijn. Van de 19 nertsenbedrijven in de gemeente staan er nu 13 leeg. Een nieuw advies over het ruimen van álle nertsenfokkers in het land wordt volgende week verwacht.