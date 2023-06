Primeur voor Martens Logistics, eerste ‘zware’ e-truck in Land van Cuijk

Daarom is het uitrollen geblazen als hij een brug eerst is opgereden en dan weer naar beneden rijdt. ,,Bij het naderen van rotondes kijk je vooraf goed of je misschien kunt doorrijden. Anders hou je even in, dat scheelt weer een keer remmen en optrekken.” Pauzeren doet hij na 250 kilometer, als de dan lege accu aan de stekker moet.