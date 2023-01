Prinsen gaan voorop in ouderwets carnavalsbal in de Udense Knoerissenstal

UDEN - Na drie jaar kon het weer en dat hebben de Knoerissen in Uden uitbundig gevierd. Drie avonden op rij was het feest in een uitverkocht theater Markant, dezer dagen beter bekend als de Knoerissenstal. Met een hoofdrol voor de (oud)prinsen.

Drie jaar lang was Roland de Laak prins carnaval, vrijdagavond moest hij plaatsmaken voor de nieuwe prins van de Knoerissen in Uden maar hij was met geen paard van het podium te krijgen.

Nieuwe prins?

Volledig scherm David Noy, prins Porcellus de 56ste van de Knoerissen in Uden. © CV De Knoerissen Hij maakte grappen, haalde clubs en kapellen op het podium voor een lied en zorgde nog voor enige verwarring door kapelmeester Wilbert Geurts, nachtburgemeester van Uden, spontaan zijn steek en scepter te geven en hem uit te roepen tot de nieuwe prins Porcellus de 56ste.

Dat was een grap. Die eer was namelijk weggelegd voor David Noy (34) die kokkerellend op het podium zijn vermomming afgooide en de enige echte nieuwe prins bleek te zijn. Verbaal net zo sterk als zijn voorganger presenteerde hij zich in een vrolijk verhaal.

Zwangerschapstest

David Noy leidt samen met zijn compagnon en vriend Reno van Zanten twee horecazaken in Uden: Brownies&downieS aan het Brabantplein en de Smaekmakers aan de Pastoor Spieringsstraat. Samen met Ireen Scheepens heeft hij een zoontje van zes maanden. ,,Ze liet me een test zien. Ik dacht oh jee, corona. Het bleek een zwangerschapstest te zijn”, aldus de blije en trotse prins.

Na die bijna één uur durende prinsenwissel kon de eigenlijke zitting beginnen. Een mooie show vol vaart, goeie live-muziek van de hofkapel en feestband de Dop en veel dikke lol maar helaas weinig echt Udense elementen. Het voltallige college van burgemeester en wethouders zat in de zaal maar dat hoefde zich geen seconde zorgen te maken over sneren of grappen vanaf het podium. Uden weet onderhand niet beter, de avond is er niet minder geslaagd om.

De dansende elfjes

Tonpraters Boy Jansen als ‘de getuige’ en Andy Marcelissen als wielrenner ‘Bram Fetamine’ lieten zien waarom zij tot de eredivisie van dit moeilijke vak horen. Met in beide gevallen een spervuur aan grappen, in het geval van Boy Jansen soms wat plat en gemakkelijk, brachten ze de zaal rap in de juiste stemming. De Penthouse Boys zorgden voor een geweldige live uitvoering van het Efteling-sprookje ‘De dansende elfjes’. Humor van de bovenste plank.

Knoerissen Live

Klapstuk van de avond was traditiegetrouw de act van de oud-prinsen die een Knoerissenvariant brachten van de ‘Vrienden van Amstel live'. Een slimme manier om zo veel mogelijk mannen in gekke pakjes en vrouwenkleren vrolijke meezingers te laten playbacken.

Dat ging op het eind zo waar over in live zang van oud-prinsen Thijs Vonk en Ad van der Weele die in hun act nadrukkelijk de tien oud-prinsen betrokken die de afgelopen drie jaar zijn overleden. Een prachtig en ontroerend moment in een verder vrolijk feest in de Knoerissenstal dat werd afgesloten met zang van oud-Udenaar Etienne Alvares.