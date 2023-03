Problemen met Hartjes in de Wijk in Boxtel nu er actie moet worden ondernomen; projectgroep stopt

Avondvier­daag­se keert terug, maar dan net iets anders

Drie keer op rij was er geen avondvierdaagse in Boxmeer, dit jaar gaat de wandeltocht in juni wel door. Er is wel wat veranderd: start en finish zijn verplaatst. Waren deze jarenlang bij de Weijer, dat is nu even verderop bij Hotel Riche.