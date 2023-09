Proloog met een knipoog: presteren op de racefiets en paraderen in een ‘gouden koets’

Eindelijk weer carnaval en theater in Fidei et Arti Oudenbosch: ‘We brengen de levendig­heid terug’

OUDENBOSCH - Carnaval vieren, repeteren en van theatershows genieten - het kan vanaf nu weer allemaal in Fidei et Arti. De grote zaal is heropend. ,,We gaan van Fidei et Arti het kloppende hart van Oudenbosch maken.”