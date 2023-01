Pronkzitting Zeeland gaat op zoek naar verjonging

Met circa 150 toeschouwers was de zaal van Het Witte Paard voor driekwart gevuld. Daarmee was Paul van Dongen, regisseur namens de organiserende carnavalsvereniging De Smouskes, best tevreden: ,,Het had beter gekund natuurlijk. Maar we hadden geen idee of mensen hier nog wel zin in zouden hebben na twee jaar stilte. Dat is dus gelukkig wel zo.’’