Proostend en knallend het nieuwe jaar in met bekende Brabanders

Ontplofte mortier­pijp in Breda: ‘Het leek wel een fragmenta­tie­bom’

0:35 BREDA - Ongeloof bij bewoners in de Arenberglaan in de wijk Haagse Beemden in Breda die vanavond te maken kregen met een heuse ontploffing van een mortierpijp in hun straat. Het gevaarte, met een diameter van twintig, dertig centimeter stond op een houten stellage.