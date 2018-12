Protest tegen Coca-Cola Suite in hotel Efteling: ‘Kindermarketing’

KAATSHEUVEL - ,,Er is geen ontsnappen aan hier”, meldt Foodwatch-woordvoerder Corinne Cornelisse dinsdagochtend vanuit de Coca-Cola Suite in het Eftelinghotel in Kaatsheuvel. ,,Het begint al bij de deur. Als je die opendoet klinkt het het geluid van een flesje dat open gaat. Overal staat cola en en snoepgoed. Er is zelfs een kinderwc-bril met Coca-Cola. Kinderen krijgen hier alles wat ze wensen.”

Een Coca-Cola Suite in een attractiepark druist volgens voedselwaakhond Foodwatch Nederland lijnrecht in tegen afspraken over kindermarketing die eind november zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. Attractieparken hebben daarin toegezegd te ‘zullen inzetten op een gezonder en bewuster voedingsaanbod’.

Foodwatch voerde dinsdag actie vanuit de gewraakte suite om aandacht te vestigen op wat in hun ogen een misstap is van zowel Coca-Cola als het pretpark.

Quote Het begint al bij de deur. Als je die opendoet klinkt het het geluid van een flesje dat open gaat. Overal staat cola en en snoepgoed. Corinne Cornelisse, woordvoerder Foodwatch

Obesitas

Op Europees niveau is er de zogenoemde EU Pledge (belofte), waarin voedsel- en drankproducenten beloven om hun marketing richting kinderen aan te passen. Coca-Cola is een van de ondertekenaars van die pledge, net als onder meer McDonald’s, Burger King en Unilever.



Cornelisse: ,,Obesitas bij kinderen is een steeds groter probleem. Daarom zijn er afspraken gemaakt met onder meer Coca-Cola om zich in reclames niet meer te richten op kinderen jonger dan twaalf jaar. Zowel de Efteling als Coca-Cola houdt zich niet aan deze afspraken.”

Snoepgroente

De Efteling vindt dat de Coca-Cola Suite niet moet worden gezien als een reclame-uiting richting kinderen. ,,Wij zien het zelf niet als pure kindermarketing. De suite kun je alleen boeken als volwassene. Daar kies je bewust voor", meldt Efteling-woordvoerder Femke van Es. ,,In ons aanbod zit voor elk wat wils. Op het gebied van kindervoeding is er de keuze tussen cola, cola light en ook water. We bieden ook snoepgroente aan. Bezoekers kunnen verantwoorde keuzes maken. Wij krijgen daar ook veel positieve reacties op, zelfs van kritische foodbloggers.”

Volgens Van Es is de suite, die al sinds 1994 bestaat, ook de laatste jaren geen onderwerp van discussie geweest binnen de organisatie. ,,We schrappen het patatje ook niet uit het assortiment. Het hoort een beetje bij het dagje uit.” Overigens is de Coca-Cola Suite niet de meest geboekte; dat is de Sprookjesboom Suite.

Quote In ons aanbod zit voor elk wat wils....Bezoekers kunnen verantwoor­de keuzes maken. .... We schrappen het patatje ook niet uit het assorti­ment. Femke van Es, woordvoerder Efteling

Eftelingstijl

Coca-Cola geeft aan ‘alles nog eens onder de loep te nemen'. ,,Als partner van de Efteling hebben we ooit de optie gehad om een kamer de sponsoren”, legt woordvoerder Regine Crombach uit. ,,De kamer wordt niet actief gepromoot richting kinderen, is alleen te boeken door volwassenen.”

Quote De kamer wordt niet actief gepromoot richting kinderen, is alleen te boeken door volwasse­nen. Regine Crombach, woordvoerder Coca-Cola