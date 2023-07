Protestantse kerk De Baai vangt vluchtelingengezin op: ‘Het is crisisopvang, sober, maar doelmatig’

Boxtel heeft voortaan strakke regels voor bouw tiny houses

BOXTEL - Als je niet precies weet waar je het over hebt, dan is het moeilijk beoordelen wat kan en past. Die vlieger gaat zeker op voor tiny houses in Boxtel. Omdat de gemeente al een tijd met drie initiatiefnemers in gesprek is over de komst van een aantal van deze compacte woningen, waren duidelijke regels zeer welkom. En die zijn er nu.