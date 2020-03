Provincie Brabant steunt bedrijven in coronacrisis met 5 miljoen euro

Van de nu per direct beschikbaar gestelde vijf miljoen euro wil de provincie de helft uittrekken om de informatievoorziening te verbeteren voor ondernemers en hun medewerkers. Volgens de provincie hebben die, tijdens de huidige coronacrisis, grote behoefte aan overzicht en informatie over ondersteuningsmogelijkheden van overheden. Ook wil de provincie de online scholing beter beschikbaar maken voor mensen zonder werk of voor hen die thuiswerken als gevolg van de coronauitbraak.

Wegvallende omzet

Bedrijven die tot 10 maart nog gezond waren, dreigen door wegvallende omzet om te vallen, zoals cateraars, ondernemers in de reisbranche, in de culturele sector en toeleveranciers in de maakindustrie. Ook veel startende bedrijven verkeren in zwaar weer.

Reden waarom de provincie nu direct geld beschikbaar stelt. Uitvoering van de maatregelen doet het provincie samen met de de grote steden, onderwijsinstellingen, sociale partners, ontwikkelingsmaatschappijen en UWV. Gedeputeerde Staten spreekt vrijdag - digitaal - over het pakket aan maatregelen.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): ,,We willen die bedrijven met dit eerste pakket zoveel mogelijk tegemoetkomen in hun behoeften aan ondersteuning en informatie, aanvullend op het maatregelenpakket van het Rijk. Want we willen ze niet verliezen voor de economie van morgen.”

De informatievoorziening moet vooral geleverd worden in de vijf regionale steunpunten van de arbeidsregio's in de provincie. Die steunpunten gaan de dienstverlening meer richten op de huidige, urgente coronasituatie, zodat ondernemers hier zo snel mogelijk terecht kunnen.

Aan het werk houden

De provincie wil ook actie om mensen die hun baan (dreigen) te verliezen te ondersteunen en aan het werk te houden. De arbeidsmarktregio’s, waarin het UWV samenwerkt met gemeenten, moeten werknemers helpen met het vergroten van hun mogelijkheden door het aanbieden van om- en bijscholing. Gedeputeerde Staten willen daarvoor versneld 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen.

De nu gepresenteerde directe maatregelen maken grotendeels deel uit van een omvangrijker actieplan waarmee de provincie het bedrijfsleven wil ondersteunen bij het behouden en later ook weer aantrekken van hoger opgeleide werknemers. Voor dat pakket aan maatregelen stelt de provincie de komende vier jaar in totaal zestien miljoen euro beschikbaar. De provincie richt zich daarbij vooral op om- en bijscholing in digitale vaardigheden.