Provincie Brabant trekt geld uit voor extra boswachters

Radeloze Corrie (55) zoekt al weken haar echtgenoot in Brabant: 'Mijn lieverd heeft dringend hulp nodig'

10:18 HALSTEREN – De 55-jarige Corrie Aktas uit Halsteren is de wanhoop nabij. Al bijna drie weken heeft ze niets meer vernomen van haar echtgenoot, met wie ze al negen jaar getrouwd is. ,,We zoeken ons helemaal suf, zelfs buiten Brabant en in plaatsen in Turkije. Ali is geestelijk ziek en heeft dringend hulp nodig”, klinkt het verdrietig.