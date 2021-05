Provincie laat bestrijding jeukrups over aan natuur: ‘Goed dat Brabant niet standaard naar spuit grijpt’

Gaan we weer massaal bultjes krabben door de brandharen van de eikenpro­ces­sie­rups?

20 april BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL/MEIERIJSTAD - We zijn het door de corona bijna vergeten, maar in 2019 lag half Nederland er ’s nachts wakker van. Bultjes krabben vanwege de brandharen van de eikenprocessierups. Het was een ware plaag. Hoe hangt de vlag er nu bij? Krijgen we weer zo’n krabzomer? En hebben de aanvalsplannen van gemeenten effect om deze ‘stiekemerd’ voor eens en voor altijd de baas te worden?