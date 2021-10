Provincie legt buitensporig autogebruik van eigen directeur aan banden, tienduizenden euro’s hoeven niet terug

Klemmend beroep op Brabantse gemeenten: Zoek nú woonruimte voor statushou­ders

DEN BOSCH - De tijd van verschuilen achter regels en formaliteiten is voorbij. Brabantse gemeenten moeten nú voor (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders zorgen. Dat schrijft commissaris van de Koning Ina Adema in een stevige brief aan de burgemeesters en wethouders. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze zich roert.

28 oktober