Provincie Noord-Brabant: wie een weg wil aanleggen, mag nu de stikstof van een boer kopen

In de stikstofdiscussie is deze transfermarkt van stikstofruimte - ook wel extern salderen genoemd - al maanden een zeer heikel punt. Omdat de stikstofneerslag in de Nederlandse natuur sinds het stikstofvonnis van vorig jaar onder geen beding mag toenemen, zitten veel verkeers-, industrie- en woningbouwprojecten omhoog met hun vergunning. Op het oog is de benodigde stikstofruimte vooral te halen bij de veehouderij. Niet alleen omdat die de grootste uitstoter is. Maar ook omdat er - hetzij door overheidsbeleid, hetzij door de markt - heel veel boerenbedrijven stoppen. Als die ruimte in heel Nederland vrij verhandelbaar zou zijn, waren bouw, verkeer en industrie al lang van het stikstofslot af.