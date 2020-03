Provincie Noord-Brabant wil hobbels wegnemen voor andere woonvormen

Uit provinciale cijfers blijkt dat in Brabant meer gebouwd werd dan in de rest van het land. In 2019 kwamen er 12.000 woningen bij, waarvan er bijvoorbeeld alleen al in Eindhoven 3.000 werden opgeleverd. Dat is nodig ook omdat in de provincie de komende vijf jaar zeker 81.000 woningen nodig zijn. Daarom moeten de gemeenten het tempo vasthouden, aldus de gedeputeerde in het persbericht.