Provincie steekt miljoenen in boerengrond om te helpen met mestkringloop en natuur

Bij melkveehouder Rob Denissen uit Heukelom begon er een jaar of vijf geleden iets te knagen. De stal stond net iets te vol. Er waren wat koeien ziek. En hij had zelf even niet het plezier in zijn werk dat hij gewend was te hebben. ,,Er is voortdurend druk om efficiënter te produceren. Met meer melk per koe, en minder marge. Ik werkte steeds meer, maar ging niet meer verdienen.” Het bracht hem ertoe zijn bedrijfsvoering over een andere boeg te gooien. Hij sleutelt sindsdien stap voor stap aan zijn werkwijze. Met minder krachtvoer voor de koeien, waardoor de melkproductie afnam. Met een melktap aan huis, waarmee Denissen zijn melk zonder tussenkomst van fabrikanten en supermarkten verkoopt. En met meer grond, zodat hij zijn mest op eigen terrein kwijt kan.