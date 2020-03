Provincie wil Brabantse visie op landbouw; meedenken kan tijdens Dutch Design Week

De eerste stappen richting die visie komen op een opmerkelijk moment. Het huidige provinciebestuur werkt immers min of meer in blessuretijd. Terwijl VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant een nieuwe coalitie smeden, komt dit plan nog uit de koker van gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66). En een voedseldiscussie bij een evenement als de DDW, dat klinkt niet meteen heel Forum-fähig. Toch ziet Spierings geen reden om met de plannen te stoppen vanwege de politieke situatie. ,,Er is behoefte aan een stip op de horizon. Om het niet alleen te hebben over de problemen van vandaag, maar ook wat verder te kijken. Daarbij maken we de komende maanden nog geen politieke keuzes. Er is dus ook geen reden om dit proces nu stil te zetten.”