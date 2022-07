Provincie wil milieuproblemen aanpakken: ‘Drie gezonde jaren erbij voor elke Brabander’

Drones vliegen je om de oren tijdens het NK Drone Racing

Het Nederlands Kampioenschap Outdoor Drone Racing wordt over vijf wedstrijden beslist. In Bruchem nemen 23 deelnemers het tijdens de tweede wedstrijddag tegen elkaar op. De drones vliegen je om de oren en met een VR-bril op is het spektakel compleet.

