Provinciebestuur wil 9 maanden uitstel voor boeren sowieso overeind houden

Dat maakte het provinciebestuur woensdagochtend bekend. Twee weken geleden kwamen gedeputeerden Rik Grashoff (GroenLinks) en Christophe van der Maat (VVD) al met dezelfde boodschap. Het pakket aan maatregelen waar de versoepelde deadline onderdeel van was, kon echter niet op steun van een politieke meerderheid rekenen. Omdat het CDA afgelopen vrijdag uit de coalitie stapte, kon het provinciebestuur geen meerderheid vinden voor de plannen. De rechtse oppositie en het CDA vinden die te streng voor de agrarische deadline, en willen de deadline verder opschuiven of van tafel hebben. De linkse oppositie (SP en Partij voor de Dieren) wil juist een strikter natuurbeleid. Daardoor is nu in feite voor geen enkele stikstoflijn een meerderheid in provinciale staten.

Geen andere keuze meer

Na hun reguliere vergadering van dinsdag maakt het provinciebestuur dus nu toch bekend in elk geval de deadline op te willen schuiven. Hoewel het niet met zoveel woorden in de mededeling staat, rest het provinciebestuur eigenlijk ook geen andere keuze meer. Nu de mist rond de Brabantse stikstofaanpak waarschijnlijk pas na de Kerst optrekt, wordt het in feite onmogelijk om van boeren te vragen om al op 1 april 2020 duidelijkheid te geven. Bovendien is het uitstel - onder voorbehoud weliswaar - ook al ter sprake gekomen tijdens een rechtszaak van boerenorganisaties ZLTO en POV tegen het Brabantse boerenbeleid.

Hoe het provinciebestuur verder uit de stikstofcrisis en de politieke impasse wil komen, is nog niet duidelijk. ‘Voor ons is belangrijk dat wij in dit dossier onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen', aldus de brief aan provinciale staten. ‘Hierbij pakken wij het onderdeel op waar nu de meeste tijdsdruk op zit. Over de overige moties en overwegingen uit het debat informeren wij u verder in januari.’

Provinciale staten moeten in februari opnieuw stemmen over de gewijzigde datum.