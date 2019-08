PSV-aankoop Mitroglou in volle concentratie, Jesse Klaver schoffelt klimaat onderuit.

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Wim Daniëls houdt zich het liefst de gehele dag met taal bezig. Hij hóúdt van taal, woorden, letters en grammatica. Het gaat hem dan ook aan het hart dat de grammatica onder Nederlandse jongeren niet best is, zo blijkt uit onderzoek.

PSV speelt vanavond in Cyprus tegen Apollon Limassol. Na een keurige 3-0 overwinning in Eindhoven dient de ploeg van Van Bommel het donderdagavond af te maken. Een gelijkspelletje is al genoeg voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. In het heenduel kreeg PSV's nieuwe spits, de bebaarde Griek Konstantinos Mitroglou, een invalbeurtje van tien minuten. Kan de voormalig aanvaller van Fulham FC, SL Benfica en Galatasaray SK vanavond zijn stempel drukken?

We blijven even hangen in de voetbalwereld. Met een vleugje politiek, dat wel. Jesse Klaver trapt een balletje. En de geboren Roosendaler geeft een spreekwoorderlijke schop.

DJ La Fuente kennen we vooral van zijn carrière als DJ. Maarrr... inmiddels is bekend dat de Eindhovenaar - echte naar Job Schmelzer - ook van vliegmachines houdt. Of dat nu auto's of motors zijn lijkt de diskjockey niet uit te maken.

Rico, ónze Rico Verhoeven. Onvermijdelijk in deze rubriek. De bokser uit Bergen op Zoom heeft zijn focus op scherp staan.

Schrijver Ray Kluun haalt herinneringen op. De geboren Tilburger denkt met weemoed terug aan vroegâh, toen alles, maar dan ook alles beter en mooier was.