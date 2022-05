Psychopaat regelde kinderen (14 en 17) om casino in Made te overvallen

Drie weken celstraf voor inbraak in autobus Grave

DEN BOSCH/GRAVE Een 29-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Budel heeft op 27 januari 2022 in Grave ingebroken in een autobus. De man was te zien op camerabeelden, terwijl hij met een aantal onbekende vrienden het voertuig betrad.

29 april