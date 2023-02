‘Punk is niet dood, de zanger wel al opa’

Roosendaal - Precies 39 jaar en 11 maanden na hun eerste plaatje dook punkgroep Waste opnieuw de studio in. In de originele bezetting. ,,Minder jong, wel nog altijd even dwars.”

Volledig scherm V.l.n.r. Hans von Seydlitz, René Peperkamp, Richard Schouw en John Konings) © Richard Schouw

De bijnamen van de leden zijn op de hoes licht aangepast. Drummer John Konings (Roosendaal) heet nog altijd Fred Flintstone, gitarist Hans von Seydlitz (toen Terheijden, nu Kekerdom) nog steeds Hans Hans-Hans. Bassist René Peperkamp (toen Oudenbosch, nu Breda) veranderde van Klaus Wunderlich in Still Klaus, zanger Richard Schouw (toen Oudenbosch, nu Roosendaal) veranderde van Nonkel R.R. in Bompa R.R.

Waste begon eind 1981 op de slaapkamer van ‘Klaus’. Drie waren er zestien jaar jong, Von Seydlitz was een jaartje ouder. De bandleden werden geselecteerd op T-shirt. Peperkamp. ,,Hans reed op zijn fiets door Oudenbosch in een T-shirt met UK Subs erop, John kwam ‘solliciteren’ met Sex Pistols op zijn buik. Zoveel punkers waren er niet destijds; vijf in Oudenbosch, drie in Roosendaal. Dan ken je elkaar al snel.”

De naam Waste was kort, scherp en dekte de lading. Schouw: ,,Je verwacht géén disco-orkest. We waren jong, dwars en licht opstandig. We hoorden muziek van Crass en dachten: dat doen wij ook wel even. Viel vies tegen. Hun muziek was rete ingewikkeld.” Peperkamp: ,,We maakte dwarse punk, maar zaten wel in de hoek die positief was.”

Een band is zo sterk als zijn drummer. Die uitdrukking ging zeker op voor Waste. ,,John gaf iedereen een duwtje in de rug”, aldus Schouw. Konings: ,,Ik kreeg mijn eerste drumstel voor mijn communie. Ik luisterde naar Mud en Status Quo, tot ik bij de buren Sex Pistols hoorde. Dat veranderde alles. Via via hoorde ik dat een punkband een drummer zocht. Gerepeteerd werd er bij de broeders in het klooster, optredens kwamen er veel en snel. Via mond-tot-mondreclame. Van Para Breda, Paradiso Amsterdam tot in de Stofkvishal in Arnhem.”

Hun eerste EP kwam in december 1982 uit. Schouw: ,,Op de hoes stond: betaal niet meer dan 4,50 gulden. De 500 stuks waren zo uitverkocht. Nu is de goedkoopste voor 45 Euro op Discogs te vinden.” Na bijna 40 jaar dook Waste terug de studio in. In Roosendaal, bij Studio Donderslag. Toepasselijke naam. Schouw: ,,Hans had nieuwe liedjes geschreven. Slechts één had hij er doorgestuurd. Het ging precies als toen: Dit is het frame, maak er wat van! Vier nummers namen we op in vier uur. Minder politiek geladen. Nu handelt het over gemoedstoestanden. Of we ook weer gaan optreden? Mwah, ik ben daarmee gestopt in 1984…”

EP The Next Century Is Almost Over van Waste verschijnt 8 februari.

Volledig scherm Waste - persfoto 2023 (foto Richard Schouw) - (v.l.n.r. Hans von Seydlitz, René Peperkamp, Richard Schouw en John Konings) © Richard Schouw

Volledig scherm Waste archieffoto 1982 (v.l.n.r. Richard Schouw, Hans von Seydlitz, René Peperkamp en John Konings) © archief Waste