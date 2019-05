PvdA grootste partij in Oost-Brabant, bekijk hier de uitslag van jouw gemeente

In het grootste deel van Brabant is de PvdA de grote winnaar. VVD staat in veel gemeenten op de tweede plek, afgewisseld met CDA. In het oosten van Brabant is de laatstgenoemde partij vaak goed voor een eerste plek. Forum voor Democratie haalde in heel Nederland zo’n 11 procent van de stemmen en is daarmee goed voor een vijfde plaats. De meeste aanhang uit Brabant heeft de partij in de gemeente Rucphen.