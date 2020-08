PvdA wil ‘Brabants spoorboekje’ voor giftreinen en wagons met gevaarlijke stoffen

RIJEN - De PvdA in Gilze en Rijen vindt dat er een Brabants spoorboekje moet komen met alle giftreinen en andere gevaarlijke stoffen. ,,Uit publicaties in de krant blijkt dat er dagelijks veel meer van deze transporten zijn dan bekend en afgesproken", zegt Peter von Meijenfeldt. ,,Dat kan niet.”

Volgens Von Meijenfeldt blijkt dat vorig jaar in plaats van 3.650 risicodragende wagons liefst ruim 11.000 van deze ladingen per spoor door de provincie raasden. ,,Wij willen in een Brabantse monitor graag dagelijks zien welke risico’s wij lopen, zodat sneller kan worden ingegrepen", zegt hij in een toelichting op schriftelijke vragen aan B en W van spoorgemeente Gilze en Rijen.

Quote Het gekke is dat je het niet hoort en omwonenden er wel aan bloot worden gesteld. Peter von Meijenfeldt, PvdA

Hij vindt het erg confronterend als die toename inderdaad zo ernstig is, waarmee ook de kans dat het misgaat enorm toeneemt. ,,Het gekke is dat je het niet hoort en omwonenden er wel aan bloot worden gesteld.” Von Meijenfeldt wil verder weten of de gemeente een rampenplan heeft liggen voor als het mis zou gaan. Ook vraagt hij zich af of de Veiligheidsregio of de gemeente dan de leidende partij is.

Geld

De fractie wil weten of de toename van invloed is op twee tunnelprojecten in de gemeente. Ook wil hij geld zien. ,,De regels vanuit de overheid zijn kennelijk rekbaar. Omwonenden hebben te maken met meer risico's, trillingen en geluid. Dan past financiële compensatie", meent hij.

Om die reden meent de fractie dat B en W in Den Haag moeten pleiten voor ‘een eerlijk verhaal over de voortdurende vertragingen van de Betuweroute. Hierdoor wordt veel transport via Brabant omgeleid.

Op slot

,,Helder moet zijn bij welke overschrijding van vervoer van gevaarlijke stoffen de Brabantroute op slot kan. ,,Inwoners hebben niets aan mooie beloften.” Bovendien denkt hij dat druk vanuit de provincie de realisatie van de Betuweroute ook kan bespoedigen.