PVV eist spoeddebat over provinciebaas die zich onterecht liet rondrijden in dienstauto: ‘Hij moet het terugbetalen’

Video Bewoners moeten na 50 jaar voortuin inleveren bij gemeente

Verontwaardiging alom: Geertruidenberg wil de voortuintjes van nietsvermoedende bewoners terugvorderen, omdat het om gemeentegrond gaat. De vraag is niet alleen of Geertruidenberg moreel aanvaardbaar optreedt, maar vooral ook of de gemeente in haar recht staat. Een blik in het verleden stelt dat laatste ter discussie.

25 oktober