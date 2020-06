Q-koorts-patiënten somber over hun besmetting

De Q-koortsmonitor is een peiling onder patiënten, in navolging van het onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd door het Erasmus MC. Deze monitor is de eerste in een reeks waarmee Q-support de langetermijngevolgen van Q-koorts beter in kaart wil brengen. De peiling is zaterdag, 20 juni is de Dag van de Q-koortspatiënt, bekend gemaakt tijdens een webminar.