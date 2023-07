Q-koorts Zomer Event in Herpen: ‘Twee weken niks gedaan om voldoende energie voor vandaag op te doen’

Freelan­cers werken voor het eerst op de Udense kermis: ‘De geur van de kermis trekt me het meest’

UDEN - Suikerspinnen, harde muziek van alle kanten en gillende mensen in draaiende attracties. De kermis in Uden is terug. Met dit jaar twee nieuwe spellen: het kikkerspel en Rotalet, en freelancers die daar werken.