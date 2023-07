Qidskamp: ‘Dankjewel dat je mij hebt laten stralen’

Regen en onweer verlaat Brabant, schade door bliksemin­sla­gen

Van 14.00 tot 18.00 uur gaf het KNMI code oranje af voor zware onweersbuien, windstoten en hagel in Brabant. Door het voorspelde noodweer van zondagmiddag- en avond zijn meerdere evenementen en festivals afgelast. Achteraf bleek het weer nog best mee te vallen. Lees in dit artikel het liveblog terug.